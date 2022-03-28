В Геническе оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями

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Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Какая ситуация

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – написал депутат.

Ситуация в Геническе

24 февраля в Геническ вошли войска РФ. Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправу через Северо-Крымский канал.

6 марта жители временно оккупированного города вышли на митинг против российских военных.

12 марта во временно оккупированном Геническе ушли в отставку городской голова и его заместители. Они сообщили, что их поставили в такие условия, когда они не могут работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

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Напомним, в Геническе жители выступают категорически против российской оккупации. Ночью был сожжен военкомат, захваченный оккупантами, в котором они размещались.

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