В Генштабе назвали два адских направления для оккупантов на Донбассе

Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 970 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1584 танка.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 970 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1584 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин – 3744 (+7) единицы;
- артиллерийских систем – 801 (+1) единица;
- РСЗО – 246 (+0) единиц;
- средств ПВО – 105 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+0);
- вертолетов – 187 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);
- крылатых ракет – 144 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) единиц;
- специальной техники – 64 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
Ранее мы рассказывали, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.
Также мы писали, что британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс.