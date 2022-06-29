В Генштабе назвали количество техники РФ и живой силы, которое уничтожили ВСУ на адском направлении

Украинские защитники уничтожают россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 450 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1572 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35450 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1572 (+5);

боевых бронированных машин – 3720 (+16);

артиллерийских систем – 781 (+3);

РСЗО – 246 (+3);

средств ПВО – 103 (+1);

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 185 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4);

крылатых ракет – 142 (+3);

кораблей/катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9);

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают успешно громить тыловые базы оккупационной армии РФ на захваченных территориях нашей страны. Под удар попал объект ВС РФ в Снежном.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военные на юге нанесли авиаудары и уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку.