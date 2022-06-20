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В Генштабе назвали направление, где ВСУ больше всего "покрошили" оккупантов

Мария Дмитренко
20 июня, 09:21
Подсчет потерь армии РФ усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Оккупанты несут значительные потери. Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1477 танков и ликвидировали около 33 800 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33 800 (+200 за последние сутки) человек ликвидировано;
  • танков – 1477 (+9);
  • боевых бронированных машин – 3588 (+11);
  • артиллерийских систем – 749 (+4);
  • РСЗО – 238 (+3);
  • средств ПВО – 98;
  • самолетов – 216;
  • вертолетов – 181;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
  • крылатых ракет – 130;
  • корабли/катера – 14;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2527 (+4);
  • специальная техника – ​​55.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам.

Также напомним, на юге ВСУ ударили по оккупантам и их технике.