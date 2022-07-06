В Генштабе назвали направление, где ВСУ отбросили оккупантов назад

Украинские защитники. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ продолжают попытки захватить Луганскую область. Также враг нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не обнаружено.

На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань, совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепель и Новая Николаевка. Российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестакова и Перемоги.

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На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григоровки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестова, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку. Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.

На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Князевка, Николаевка, Тополиное, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины держит в море четыре носителя высокоточного оружия. Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг проводит меры по восполнению потерь.

Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются.

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".