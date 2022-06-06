В Генштабе назвали опасное направление для РФ, где ВСУ бьют врагов

Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 31 250 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1386 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06

личного состава – около 31 250 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1386 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3400 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 690 (+4) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 96 (+1) единиц;

самолетов – 211 (+1) единиц;

вертолетов – 176 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);

крылатых ракет – 125 (+3);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) единиц;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня: на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 6 июня: еще 100 солдат РФ уничтожено за сутки, а также 1 самолет и 1 вертолет, 5 танков и 8 БМП.

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