В Генштабе назвали опасное направление для РФ, где ВСУ бьют врагов

Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 31 250 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1386 танков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06
- личного состава – около 31 250 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1386 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 3400 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 690 (+4) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 96 (+1) единиц;
- самолетов – 211 (+1) единиц;
- вертолетов – 176 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);
- крылатых ракет – 125 (+3);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) единиц;
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня: на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 6 июня: еще 100 солдат РФ уничтожено за сутки, а также 1 самолет и 1 вертолет, 5 танков и 8 БМП.
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