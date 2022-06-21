В Генштабе назвали самое опасное для оккупантов направление

ВСУ минусовали технику врага. Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты РФ продолжают предпринимать попытки прорыва на Славянск Донецкой области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.
На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов. Враг систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.
На Краматорском направлении активных действий противник не вел. Обстреливал позиции сил обороны по ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня и минометам по линии столкновения.
На Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.
На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.
На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.
На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Противник бесславно скрылся.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел.
На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белого Криницы и Марьиного. Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА. Одновременно усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.
По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца.
Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке.
Также напомним, Маляр объяснила, почему усилились обстрелы Харькова.