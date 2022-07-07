В Генштабе назвали топ-2 смертоносных направления для РФ за сутки (фото, видео)

ВСУ уничтожили 3797 боевых бронированных машин России / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам. В частности, уже уничтожены 1602 танка захватчиков.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1602 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3797 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 815 (+3) ед.;
- РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;
- средств ПВО ‒ 107 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 187 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);
- крылатых ракет ‒ 155 (+2);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2665 (+17) ед.;
- специальной техники – 66 (+1).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время данные уточняются.
Телеведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июля:
Ранее Американский институт исследования войны заявил о том, что российские оккупанты в значительной степени инициировали оперативную паузу в Украине. Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о новой тактике оккупантов в Украине.