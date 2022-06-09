В Генштабе ВСУ назвали крупные потери РФ за сутки и гибельное место для оккупантов

Украинские защитники ликвидируют военных России. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 31 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1398 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06

личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1398 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3438 (+9) единиц;

артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;

РСЗО – 213 (+0) единиц;

средств ПВО – 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

800 погибших! В Генштабе ВСУ назвали крупные потери РФ

По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибших и около 400 раненых.Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

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Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.

В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины, поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет даже отпуска.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 июня: в направлении Славянска идут штурмовые действия в районах Богородичного и Долгенького. Нанесен ракетный удар по Краматорску. Был неудачен для противника штурм Тошковки к югу от Лисичанска. Ведутся бои за Роты, Николаевку и Камышеваху в районах Попасной и Светлодарска.