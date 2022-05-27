В Генштабе ВСУ назвали самое "убийственное" направление для оккупантов за сутки

ВСУ уничтожает оккупантов в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 750 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1 322 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.05

личного состава – около 29750 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1322 (+7) единицы;

боевых бронированных машин – 3246 (+11) единицы;

артиллерийских систем – 623 (+6) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 206 (+0) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);

крылатых ракет – 115(+1);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) единиц;

специальная техника – 48 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 27 мая: Харьковская область больше всего пострадала от обстрелов рашистов, на Донбассе продолжаюсь ожесточенные бои за Северодонецк и Лиман, неспокойно и на Юге Украины.

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