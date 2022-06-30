В Генштабе ВСУ рассказали, что готовит Лукашенко на границе с Украиной

Александр Лукашенко (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", – говорится в сообщении.

Когда Путин может определиться с прямым участием Беларуси в войне

Президент России Владимир Путин на ближайшей встрече с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко будет требовать от него прямого вторжения армии Беларуси в Украину. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

На вопрос, есть ли сейчас опасность для Украины на северных рубежах, эксперт ответил:

"Там сохраняется возможность вторжения со стороны белорусской армии. Кстати, 30 июня – 1 июля пройдет встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего. Но я думаю, что белорусский руководитель пока не спешит вмешиваться в эту войну, потому что для него это последний мост, через который он может выскочить из этой передряги под названием "война". Поэтому будем надеяться... Пока я бы оставил вероятность 50 на 50 процентов".

Ранее мы сообщали, что российский офицер призвал белорусов не влезать в войну с Украиной.

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Также напомним, есть уже пять признаков, что Лукашенко таки нападет.