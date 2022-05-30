В Генштабе ВСУ рассказали о новом наступлении оккупантов на важном направлении

Войска РФ снова планируют наступать. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 30 мая российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. При этом захватчики несут огромные потери в Украине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщевая и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности опрокидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск опрокинул с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник опрокинул отдельные подразделения на определенные направления.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не замечены.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 14 атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили два вражеских БпЛА.

Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Долгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.

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ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: Генштаб

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