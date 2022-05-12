В Генштабе ВСУ рассказали, сколько оккупантов и техники уничтожили за сутки

ВСУ уничтожают технику оккупантов в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. ВСУ подчитали потери и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожено 1195 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано

Танков ‒ 1195 (+8) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц

Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы

РСЗО – 191 (+6) единица

Средств ПВО – 87 (+0) единицы

Самолетов – 199 (+0) единиц

Вертолетов – 161 (+1) единица

Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц

Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)

Специальной техники – 41 (+0)

Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

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В Нацгвардии впервые назвали потери с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля погибли более полутысячи военнослужащих Национальной гвардии. Еще около 1700 нацгвардейцев получили ранения за это время. Об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий.

Он уточнил, что военнослужащие погибли, выполняя боевые задания.

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", – сказал он.

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