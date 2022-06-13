В Генштабе ВСУ заявили о больших проблемах оккупантов на Донбассе

Оккупанты безуспешно пытаются атаковать города Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 13 июня российские оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Кроме того, военные РФ пытаются окружить украинских защитников в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское. Также враг пытался полностью захватить Северодонецк, но безуспешно. Противники имеют огромные проблемы на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запселье Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области. Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование собственных оборонных сооружений и ведет воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, действующей на Славянском направлении.

На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. С целью сковывания и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления производил обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны на направлении, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций.

Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не понесла.

Противник испытывает существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей.

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ВСУ уничтожает оккупантов. Фото: Генштаб

Морпехи ВСУ нашли уничтоженный российский самолет и останки оккупантов

Вооруженные силы Украины нашли обломки сбитого российского военного вертолета. Вертолет Ми-28Н был сбит противовоздушной обороной Украины несколько дней назад. Его обнаружили бойцы Морской пехоты ВСУ. Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Роман Балан.

Также среди обломков вертолета были остатки от российских летчиков. Вертолет упал в так называемой "серой зоне". Точное место пока неизвестно.

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Украинские военные унесли с собой российский самописец из сбитого вертолета.

Ранее мы рассказывали, что аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских оккупантов в Харьковской области. В результате артиллеристы ВСУ нанесли по нему мощный удар. Украинские защитники с помощью беспилотника нашли штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у Вооруженных сил Украины есть успехи на фронте. А у российских оккупантов "горит". И это не связано с обстрелом Донецка 13 июня.