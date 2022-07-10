В Гидрометцентре раскрыли капризы украинской погоды

Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 июля. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируют северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем в столице составит максимум 26 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 10 июля

В Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, местами небольшие, на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди, грозы.

Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура в западных областях ночью 10-15°С, днем 20-25°С. На остальной территории ночью 13-18°С, на побережье морей до 22°С, днем в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях 23-28°С, на остальной территории 30-35°С.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С. В самой столице ночью 15-17°С, днем около 25°С.

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Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности по Украине. Так, кроме большинства западных, северных, Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В этот день будет дождливо в некоторых областях

Чем опасны перепады погоды

Изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства у тех людей, которые являются метеозависимыми. Часто появляется повышенная утомляемость не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности.

Также изменения погоды могут вызывать головную боль, перепады артериального давления, головокружение. В такие дни лучше ограничить активную физическую деятельность.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года. Также напомним, кто подвержен метеозависимости.