В ГУР озвучили текущие топ-цели РФ в Украине

Скибицкий рассказал о планах Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская власть решает, что делать с Херсонской областью и планирует осенью там провести референдум. Об этом в эфире единого марафона на "Украина 24" в интервью Тиграну Мартиросяну рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Какие планы у России

"Стратегические планы остаются неизменными – это полная оккупация всей нашей территории. Говоря о более частичных планах – это прежде всего выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И мы видим, насколько они уверены в том, что они достигнут этого успеха, потому что началась уже подготовка проведения всевозможных референдумов, так называемых волеизлияний народов, чтобы решить их судьбу, возможно, уже в сентябре этого года", – рассказал Скибицкий.

Также он отметил, что "несколько лет подряд российские власти поднимали вопрос об объединении так называемых республик "ДНР" и "ЛНР". И сейчас стоит вопрос, что "делать с Херсонщиной: объявлять ее псевдогосударственное образование или объединение с Крымом, или другие вопросы, связанные с территорией".

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