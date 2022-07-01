В ГУР рассказали, сколько белорусских батальонов у границ с Украиной

Вадим Скибицкий рассказал о ситуации на границе между Беларусью и Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Прямой угрозы со стороны Беларуси не наблюдается, но с военной точки зрения она сохраняется. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью военному телевидению Украины.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – рассказал глава ГУР.

Скибицкий отметил, что у границы с Украиной находится семь батальонов вооруженных сил Беларуси, это в свою очередь создает проблемы нашему командованию так как приходится привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

Реклама

По его словам, нахождение белорусских военных у наших границ отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта, а регулярное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении.

Ситуация с Беларусью и военными