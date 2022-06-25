В ГУР рассказали, зачем РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине из Беларуси

Россия атакует Украину из Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

Ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины. Так, в ночь на 25 июня по территории нашей страны нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Для ударов по Украине было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника.

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Также в разведке напомнили, что вчера стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.

Оккупанты за утро выпустили по Украине более 50 ракет

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.

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Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса: враг нанес ракетные удары авиацией с территории Беларуси и Черного моря – больше всего пострадала Житомирская область. Все подробности в видео.