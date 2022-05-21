В Херсоне оккупанты похитили девушку за проукраинский пост в соцсетях

Денисова рассказала о похищениях и пытках, которые враг устраивает в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Херсоне российские военные похищают жителей города, которые активно выражают свою проукраинскую позицию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Похитили в День рождения

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"В Херсоне из собственного дома исчезла Ирина Горобцова, которая в своих социальных сетях осуждала вторжение оккупантов в Украину и ее родной город. Женщину похитили в день рождения. Уже неделю российские военные выбивают из нее признания о том, что это якобы она корректировала огонь по оккупационным войскам на чернобаевском аэродроме", – рассказала Денисова.

Ситуация в Херсоне

В оккупированном Херсоне жительницу города Екатерину Коломиец оккупанты заставили извиняться на камеру перед российскими военными. Перед этим ей провели так называемый "курс денацифицикации".

По словам внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские правоохранительные органы должны дать оценку деятельности военного командования и чиновников, которые отвечали за оборону Херсонской области от вторжения РФ.

Оккупационные власти Херсонской области хотят присоединить регион к составу РФ. При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон. На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение должны принимать местные жители.

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