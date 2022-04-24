В Херсонской области ВСУ освободили еще 8 населенных пунктов

Украинские защитники освободили населенные пункты Херсонской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины полностью освободили от оккупантов и восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

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Накануне российского "референдума" оккупанты пытались активизироваться. Кроме того, враг пытался провести штурм в направлении Александровки и Таврического, но безуспешно. Атаку захватчиков отбили нанесением огневого поражения артиллерией.

"Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ВСУ в районе Киселевки нанесли огневое поражение по готовой к наступлению технике. Оккупанты понесли значительные потери и отошли в сторону Чернобаевки.

Общие потери оккупантов составляют: 74 военных и 13 единиц техники, среди которых два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре БПЛА-разведчика.

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ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Указывается, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", – говорится в сообщении.

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