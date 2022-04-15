В Ирпене погибла киевлянка, отца которой расстреляли в Бабьем Яру

83-летняя женщина рассказывала, как выжила в Киеве во время Второй мировой, потому что немцы давали ей еду, хотя отца расстреляли. Русские оказались не такими "добрыми". / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще одна из уже более чем 700 гражданских жертв российской оккупации на Киевщине. В Ирпене в собственном доме волонтеры нашли убитой 83-хлетнюю Аллу Солошенко. Рядом застреленными лежали две собаки.

"Может, они лаяли, и русским не понравилось? Брать-то у нас было нечего. Еда скромная. Я видела на фотографии – рядом с бабушкой была половинка надкушенного яблока," – рассказывает внучка Тамара.

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Пережившая оккупацию Киева, 83-летняя Алла Солошенко занималась внуками, котами и собаками. Рядом с ее телом нашли двух застреленных собак. Может быть русским нацистам не понравилось, что они лаяли? / Фото: "Сегодня"

Тамара вспоминает – 83-летня Алла Станиславовна Солошенко рассказывала родным, как во Вторую мировую пережила оккупацию Киева благодаря тому, что ее, совсем маленькую, подкармливали немцы. Зато расстреляли в Бабьем яру отца.

Молодой поляк Станислав попал в облаву и погиб вместе с тысячами евреев и другими киевлянами. Семья не сразу узнала – потом опознали по одежде...

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В общем, как и многие люди ее поколения, Алла Станиславовна знала, что главное – "чтобы не было войны". И проработала всю жизнь в киевской гостинице под названием "МИР".

Новая война и русский мир пришли к ней в Ирпень, на улицу Гоголя.

Теперь внучка и дочь больше всего хотят похоронить бабушку по-человечески (сейчас ее тело на экспертизе, как и тела сотен жителей Киевщины). А еще они ищут двух кошек – в доме их не было, значит, надеются – живые.