В ISW рассказали, как РФ уже расплачивается за попытки захватить Северодонецк

Наступление оккупантов застопорилось / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска России добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления. Оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

К такому выводу пришел американский Институт исследования войны (ISW) в своем отчете.

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Исследователи считают, что войска РФ, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке. Другие российские операции на востоке Украины, в частности по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса.

Как отмечают в ISW, оккупанты продолжают сталкиваться с проблемами боевого духа и дисциплины своих войск в Украине. Украинская разведка обнародовала информацию о перехваченных телефонных звонках 17 и 18 июня, в которых российские солдаты жаловались на условия на передовой, плохое оснащение и общую нехватку личного состава. Один военнослужащий утверждал, что подразделения в значительной степени истощены и что в некоторых батальонно тактических группах (БТГ) осталось всего 10-15 военнослужащих.

18 июня оккупанты добились незначительных успехов при наступлении на Метелкино (к югу от Северодонецка), где они вели бои в течение последних нескольких дней.

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Российские войска, вероятно, намерены захватить южные пригороды Северодонецка и продвинуться к берегу реки Северский Донец, прежде чем атаковать центр украинского сопротивления на химическом заводе "Азот". Кроме того, российские войска ведут бои за контроль над Сиротино, еще одним пригородом Северодонецка, сообщили в ISW.

/ Фото: ISW

Оккупанты бросили все резервы в Луганскую область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшие дни оккупационная армия России попытается полностью захватить Луганскую область.

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"Ситуация остается довольно тяжелой. Сейчас все резервы брошены сюда. Даже поснимали с некоторых направлений и направили на два направления – это Северодонецк и Золотое, Камышеваха и Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали – потому что они уже отрапортовали, что Северодонецк уже контролируют. Однако пока еще они там гибнут, пока что там продолжаются бои. Поэтому реально по факту не захватили, полностью город не контролируют. Но нужно же как-то выполнить уже анонсированное, и поэтому кидают сюда большое количество резервов", – отметил Гайдай.

Вторая цель – перерезать и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут.