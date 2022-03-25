В Изюме с оккупантами начали сотрудничать бывшие милиционеры и экс-мэр

Бывший мэр Изюма выбирался в 2009 году от "Партии Регионов" / Коллаж "Сегодня"

В частично занятом российскими оккупантами городе Изюме Харьковской области зафиксированы факты предательства Украины. Среди коллаборантов оказались бывшие сотрудники милиции города, а также экс-мэр Александр Божков ("Партия регионов").

О предательстве сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко и начальник отдела городского совета Максим Стрельник.

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Государственная измена

"В городе сейчас совершается преступление! Государственная измена! Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами.

Они предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих ТРО и членах их семей. Собирают персональные данные оставшихся в городе людей под видом выдачи "гуманитарной помощи". Также они сознательно дезинформируют изюмчан, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех находящихся в блокадном городе сотрудничать с российскими оккупантами", — сказал в своем видеобращении Валерий Марченко.

Градоначальник обратился к представителям правоохранительных органов с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").

"В это тяжелое время для нашей страны и нашей общины, когда изюмчане мужественно противостоят российским оккупантам в полной изоляции и блокаде, мы не можем допустить, чтобы стая местных коллаборантов помешала нашему сопротивлению врагу. Поэтому все они Фомичевский Анатолий, Козлов Юрий, Соколов Владислав, Божков Александр будут как можно скорее наказаны", — отметил Марченко.

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Коллаборанты