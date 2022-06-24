В Кабмине рассказали, в каком году Украина может вступить в ЕС

Через 7 лет Украины может вступить в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европейский Союз Украина вступит, предположительно, в 2029 году. Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк.

"Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", – сказала она.

По ее словам, открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

Реклама

Она отметила, что получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", – рассказала она.

Путь Украины в ЕС