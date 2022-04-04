В Каховке оккупанты похитили четырех активистов

Захватчики похитили активистов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во время мирного митинга в Каховке, который прошел 3 апреля, российские оккупанты похитили не менее четырех человек. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в Каховской городской территориальной общине.

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Подробности

3 апреля российские оккупанты похитили:

Гедзика Юрия Васильевича, 1974 г.р.

Бахура Игоря Владимировича, 1983 г.р.;

Качинского Анатолия Александровича, 1985 г.р.

Елену Бубнову, 1990 г.р.

Также во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для их жизни нет.

В Мелитополе военные РФ похитили директоров трех школ

В Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке.

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Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.