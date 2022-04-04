В Каховке оккупанты похитили четырех активистов

Захватчики похитили активистов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Во время мирного митинга в Каховке, который прошел 3 апреля, российские оккупанты похитили не менее четырех человек. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в Каховской городской территориальной общине.
Подробности
3 апреля российские оккупанты похитили:
- Гедзика Юрия Васильевича, 1974 г.р.
- Бахура Игоря Владимировича, 1983 г.р.;
- Качинского Анатолия Александровича, 1985 г.р.
- Елену Бубнову, 1990 г.р.
Также во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для их жизни нет.
В Мелитополе военные РФ похитили директоров трех школ
В Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке.
Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.
Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, потому написали заявления на увольнение. В результате чего самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.
"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", – сообщил украинский омбудсмен Людмила Денисова.
3 апреля стало известно, что похищенных директоров оккупанты отпустили.
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