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В Каховке оккупанты похитили четырех активистов

Владимир Козырь
4 апреля, 04:15
Где они находятся сейчас — неизвестно

Захватчики похитили активистов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во время мирного митинга в Каховке, который прошел 3 апреля, российские оккупанты похитили не менее четырех человек. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в Каховской городской территориальной общине.

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Подробности

3 апреля российские оккупанты похитили:

  • Гедзика Юрия Васильевича, 1974 г.р.
  • Бахура Игоря Владимировича, 1983 г.р.;
  • Качинского Анатолия Александровича, 1985 г.р.
  • Елену Бубнову, 1990 г.р.

Также во время митинга двое гражданских-митингующих получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для их жизни нет.

В Мелитополе военные РФ похитили директоров трех школ

В Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке.

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Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.

Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, потому написали заявления на увольнение. В результате чего самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.

"Накануне вечером оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении", – сообщил украинский омбудсмен Людмила Денисова.

3 апреля стало известно, что похищенных директоров оккупанты отпустили.

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