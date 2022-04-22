В Каховке оккупанты устроили пыточную в здании полиции – Денисова

Под Херсоном избивают и пытают электрошокерами мужчин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Каховке оккупанты обустроили застенки в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам заложников электрическим током.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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По ее словам, российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе, и не выходивших на митинги против оккупации.

"Для этого используется формальный повод – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа". У отдела полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи первой необходимости", – говорится в сообщении.

Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают.

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"Такие действия РФ являются военным преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", – добавила Денисова.

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".

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