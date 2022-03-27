В киевском метро пассажир пытался пронести гранату

Мужчина пытался пронести в спортивной сумке гранату Ф1 и патроны / Фото: Коллаж: Сегодня

В метро Киева сотрудники полиции обнаружили и задержали пассажира, пытавшегося пронести на станцию гранату и патроны. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщает полиция Киева в Facebook, при проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций, правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести в спортивной сумке гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату.

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/ Фото: Патрульная полиция Киева

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала произошедшее и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался уроженец Житомирской области, 1997 года рождения.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

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Следственным отделом управления полиции в метрополитене по согласованию с процессуальным руководителем Подольской окружной прокуратуры города Киева фигуранту уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

В столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой

В киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию по украинским военным.

Как рассказал очевидец, одного из диверсантов вычислила женщина на перроне. После этого подключились другие люди и обнаружили других.