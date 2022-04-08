В Киевской области погибла 23-летняя девушка-медик, спасавшая украинских защитников

Нина Кваша погибла в Киевской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской области погибла 23-летняя девушка-медик Нина Кваша. Она лечила украинских защитников.

Об этом сообщает 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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Нине Кваше было 23. Имея медицинское образование, она надела форму и стала старшим солдатом, боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Нина не испытывала страха перед врагом и была готова мужественно стоять до конца, поэтому ее позывным стало "Амазонка".

С середины марта район Гостомеля находился в аду. В это время, в том аду, "Амазонка" погибла от преступных действий врага. Приблизительно это произошло между 12 и 14 марта.

Попрощались со старшим солдатом Ниной Квашей в ее родном селе в конце марта.

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