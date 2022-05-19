В Киевской области после ухода оккупантов начало процветать мародерство – Нацполиция

Украинцы возвращаясь домой недосчитались своих вещей / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что Киевская область освобождена от российских оккупантов, к правоохранителям продолжают поступать заявления о мародерстве. Как оказалось, причиной тому то, что многие жители только сейчас возвращаются домой и обнаруживают массовую пропажу имущества.

О ситуации сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

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"От граждан продолжают поступать обращения о мародерстве. Открыто более 300 уголовных производств, 160 людям вручены подозрения. То есть, это речь идет о гражданах Украины. Дело в том, что многие люди в эти дни возвращаются домой и обнаруживают пропажу имущества в своем жилье. Еще половина случаев мародерства были совершены россиянами, которые находились в Киевской области во время оккупации", – проинформировала она о ситуации.

В свою очередь, по данным начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, за время оккупации "вторая армия мира" похищала бытовую технику, зачастую не зная, как пользоваться самыми простыми электроприборами.

"Например, воровали электрочайники без подставок (как известно, именно подставка обеспечивает электропитание и нагрев воды – Авт.), микроволновые печи, стиральные машины (последние позже обнаруживали в окопах россиян на поле боя – Авт.)", – сказал Андрей Небытов.

Как рассказали нам жители Дымера Киевской области, после оккупации и бегства россиян, многие местные жители обнаружили на ближайших полях свои вещи.

"Поле было усеяно подушками и одеялами. Почему-то россияне больше всего отдавали предпочтение постельному белью. Был в Дымере и такой случай, что в одном из пустующих домов, куда зашли орки, поживиться им было нечем. Так они сняли со стены алюминиевый крест – единственное, что было в этом жилье", – рассказала нам местная жительница.

Обстановка с мародерами