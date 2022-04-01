В Луганской области согласовали 5 гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают обстрелы

Военные РФ не дают проводить эвакуацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области власти согласовали пять гуманитарных коридоров на 1 апреля. Однако эвакуация из шести населенных пунктов проблематичная – оккупанты игнорируют "режим тишины" и обстреливают мирных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, в отдаленные населенные пункты с каждым днем все тяжелее доставлять гуманитарный груз – украинцам советуют как можно скорее покинуть опасные районы.

"Мы все еще ожидаем "режим тишины". Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена", - написал Гайдай.

Маршруты для эвакуации:

Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное; Бахмут – Лисичанск – Горное – Нижнее; Бахмут – Лисичанск – Северодонецк; Бахмут – Попасная; Бахмут – Лисичанск.

Глава ОВА добавил, что 52 человека сегодня уже удалось эвакуировать из Кременной. Они направились к поездам в Славянске.

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Обстрелы в Луганской области

В результате российских обстрелов за 31 марта в Луганской области погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, разрушены 18 домов.