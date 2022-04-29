В МАГАТЭ заявили, что полеты ракет РФ над АЭС в Украине могут обернуться ядерной катастрофой

Миру может грозить новая катастрофа из-за действий россиян/Фото: коллаж: "Сегодня"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске ядерной катастрофы из-за полетов российских ракет над украинскими атомными электростанциями. В частности, речь идет об обстреле 16 апреля, когда ракета была зафиксирована непосредственно над Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

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Украина официально 28 апреля проинформировала МАГАТЭ о случае, когда камера видеонаблюдения сняла полет ракеты над Южно-Украинской АЭС.

Сейчас миссия изучает доказательства. По словам Гросси, если они подтвердятся, этот инцидент "будет иметь очень серьезные последствия".

"Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", — сказал Гросси.

Он сообщил, что уже был опубликован доклад, в котором представлены выводы о ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом.

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На сегодняшний день из 15 имеющихся в стране энергоблоков в рабочем режиме остаются 7, в том числе 2 на захваченной РФ Запорожской АЭС, 2 на Ровенской АЭС, 1 на Хмельницкой АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. 8 других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Повреждения на ЧАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции.

"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте", — сказал Гросси.

Также он добавил, что лично видел следы определенных копательных работ в пределах Зоны отчуждения и рядом с ее границами. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.

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