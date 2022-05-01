В Мариуполе хотят провести еще одну эвакуацию, 2 мая – время и место сборов

Мариупольцев планируют эвакуировать 2 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

На понедельник, 2 мая, запланирована еще одна эвакуация жителей Мариуполя. Людей хотят вывезти из города в 7:00.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Завтра (2 мая) в 7:00 возле "Порт-Сити". Очередная попытка эвакуации. Передавайте близким быть вовремя, но не нужно приходить на час раньше", – написал он в своем Telegram-канале.

Арахамия об эвакуации с "Азовстали": Это самая тяжелая операция с начала войны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал видео с вице-премьером Ириной Верещук по случаю эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, была проведена "самая тяжелая операция с начала войны". Соответствующее видеообращение Арахамия опубликовал в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа", две недели назад операция по эвакуации казалась невозможной, а неделю назад – маловероятной.

"Сейчас уже могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с "Азовстали" прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", – подчеркнул Арахамия.

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