В Мариуполе на "Азовстали" прячутся мирные жители – среди них дети, в том числе младенец

На "Азовстали" прячутся гражданские, в том числе и дети. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе на территории завода "Азовсталь" находится много гражданских. Это женщины, пожилые люди, дети, в том числе и младенец.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, передает "Укринформ".

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"На территории завода "Азовсталь" находятся много гражданских: дети, в том числе и младенец, женщины, пожилые люди. Эти люди скрывались от обстрелов в убежищах завода, российским военным они не верят, поскольку видели, что происходит в городе", – рассказал Вершинин.

По его словам, оккупанты используют оставшееся в Мариуполе мирное население для раскопки завалов и сбора трупов. Люди "работают" за еду. Вершинин заявил, что таким образом российские захватчики зачищают следы своих преступлений.

Кроме того, оккупанты заставляют мирных жителей надевать белые повязки. Такую же маркировку имеют все военные российской армии.

"Обозначая гражданских таким образом, они ставят местное население в положение комбатантов. Затем специально отправляют этих людей на огневые точки, где те могут погибнуть", – добавил Вершинин.

В Мариуполе оккупанты готовят мощный удар по заводу "Азовсталь"

В захваченном Мариуполе в ближайшее время российские оккупанты готовят массированный удар по заводу "Азовсталь", где прячутся сотни мирных жителей. Об этом сообщил журналист в эфире марафона FREEDOM на канале Украина 24.

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Как рассказал корреспондент, по информации украинских военных, оккупанты планируют бомбить "Азовсталь" авиационными бомбами ФАБ 1000 и ФАБ 3000.