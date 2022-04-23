В Мариуполе на сегодня запланировали эвакуацию мирных жителей: место и время

Из Мариуполя эвакуируют людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 23 апреля, в Мариуполе запланирована эвакуация местных жителей. Люди могут уехать в Запорожье.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Подробности эвакуации

В субботу в 11:00 от ТЦ "Порт-Сити" начнется эвакуация мариупольцев в Запорожье. Выезд колонны запланирован в 12:00 по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Предварительно согласована возможность присоединения частных авто по ходу маршрута к колонне.

"Грузить в автобусы только женщин, детей и пожилых людей. Звоните, пишите, сообщайте родным и близким. Мы всех ждем дома, на контролируемой Украиной территории", – добавил Андрющенко.

22 апреля гуманитарный коридор в Мариуполе не заработал

На "Азовстали" находятся украинские военные и около 1000 мирных людей. Верещук сообщила, что россияне открыли коридор, но только для того, чтобы украинские военнослужащие сдались в плен.

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По словам вице-премьера, сейчас необходим гуманитарный коридор для эвакуации граждан из зоны боевых действий, чтобы эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали".

"Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных" ", – подчеркнула Верещук.

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