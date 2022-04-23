В Мариуполе братские могилы есть почти в каждом районе – советник мэра

В Мариуполе продолжаются атаки оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как питаются жители оккупированного города, находящегося в блокаде более 50 дней: всего полбулки и бутылка воды в день на человека. Город продолжает погружаться за грань гуманитарной катастрофы.

Об этом, а также о положении дел в районе предприятия "Азовсталь", советник мэра сообщил телеведущему Василию Голованову в эфире проекта FREEДOM на YouTube-канале "Україна 24".

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Андрющенко прежде всего подчеркнул, что ситуация, увы, не меняется к лучшему.

В зоне "Азовстали" продолжаются атаки артиллерии со всех калибров, не прекращаются уличные бои. По его данным, положение людей катастрофическое, в особенности, с едой. В день людям выдают по полбулки и бутылке воды, чего явно недостаточно.

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"Усугубляется ситуация с гражданскими, находящими в "Азовстали". Они являются фактическими заложниками РФ, поскольку оккупанты не дают людям ни единого шанса покинуть территорию завода. Очень страшная ситуация", – добавил советник мэра.

В Мариуполе ухудшается ситуация с водой, медицинским обслуживанием и лекарствами.

Также россияне используют эвакуацию, как прикрытие и попытки спрятать следы собственных преступлений. 21 апреля вместе с журналистами они нашли первую братскую могилу длинной в 300 метров.

По словам Андрющенко, на следующий день, 22 апреля, в городе нашли еще одну братскую могилу. В ней в пакетах россияне спрятали части тел погибших мариупольчан. Советник мэра отметил, что такие могилы есть практически в каждом районе города.

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"Это совершенно ужасно. Как мы будем искать и идентифицировать людей, как их будут искать родственники, – происходит что-то нечеловеческое на самом деле", – резюмировал он.

В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших украинцев в пластиковых мешках

В Мариуполе российские оккупанты продолжают "зачистку" в центре города. Сейчас захватчики чистят завалы Драматического театра.

В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.

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