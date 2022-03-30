В Мариуполе оккупанты обстреляли офис Консультативной миссии ЕС

Боррель требует РФ немедленно прекратить обстрелы и вывести свои войска из Украины/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты обстреляли полевой офис Консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС). Брюссель попросил Москву немедленно прекратить наступление и увести все войска с территории Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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"Сегодня КМЕС получила достоверную информацию о том, что помещения ее Мариупольского полевого офиса недавно пострадали от российских обстрелов", — говорится в заявлении.

В результате российских обстрелов офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. Члены миссии не пострадали.

Боррель осудил нападение на офис КМЕС, а также любые атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он потребовал от России немедленно прекратить военное наступление и вывести свои войска со всей территории Украины, как к этому призывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и распоряжение Международного суда.

Оккупанты устроили провокацию

В Сумской области российские оккупанты устроили провокацию. Захватчики сожгли пункт пропуска.

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"Сегодня (29 марта – ред.) состоялась провокация в пункте пропуска Рыжовка Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами же его взорвали. И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ относительно того, что украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно... И они, якобы, чтобы отомстить украинцам, они сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками", — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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