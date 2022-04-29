В Мариуполе оккупанты открывают "банкоматы" и собирают персональные данные – Денисова

В Мариуполе открылись "банкоматы", работающие под контролем российских террористов. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Мариуполе через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Какая ситуация

По ее словам, в Мариуполе открылись так называемые "банкоматы", работающие под контролем российских террористов. Известно, что один из таких "банкоматов" заработал в помещении бывшего супермаркета в Левобережном районе города.

"Там мариупольцы могут обменять безналичные деньги на наличные у мошенников по курсу, который составляет 2 к 1. Т.е. оккупанты забирают у людей половину от суммы", – заявила Денисова.

Как отмечается, в помещении Центрального отделения полиции оккупанты под видом "пенсионного фонда и социальных служб" начали активный сбор данных мариупольцев. Омбудсмен сообщила, что во время "регистрации" российские оккупанты выманивают данные не только о личности и ее имуществе, но и о родственниках.

Кроме этого, она сказала, что существует угроза, что данные могут использоваться оккупантами для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег из близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.

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Напомним, также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе оккупанты под видом "пенсионного фонда и соцслужб" начали активный сбор данных местных жителей.

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