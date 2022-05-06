В Мариуполе оккупанты относятся к людям, как к скоту – советник мэра

Оккупанты пытают и допрашивают жителей Мариуполя. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе российские оккупанты из-за фильтрации превращают город в концентрационный лагерь. Солдаты держат в плену тысячи людей. Ситуация остается очень сложной.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает "НВ".

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По его словам, Мариуполь превращается в украинское гетто, несмотря на все те красивые видео и картинки, что пытается показать пропаганда.

"Люди сбиваются фактически в новые микрорайоны, где еще можно жить, люди полностью бесправны, над ними издеваются и относятся к ним как к скоту. Даже на улице ты не можешь находиться сейчас, если у тебя нет сразу двух бумаг: один — о прохождения фильтрации, другой — вообще разрешение на нахождение на улице. И это очень большая проблема для людей, потому что фильтрационные процедуры начинаются даже внутри города", – рассказал Андрющенко.

Также в Мариуполе заработали так называемые "отделения полиции". По организации фильтрации им помогают "волонтеры" от РФ.

Кроме того, в городе обустроили блокпосты, которые нельзя пересекать без проверки. За это оккупанты могут устроить проверку или арестовать.

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"У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более двух тысяч человек было вывезено в Безыменное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там содержатся, это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет. Это в реальности какая-то тюрьма, потому что их содержат в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем; привлекают к работам, держат, кормят какой-то баландой три раза в день, не оказывают медицинской помощи. Вообще все признаки какого-то настоящего концентрационного лагеря", – отметил советник мэра.

Он добавил, что в Мариуполе нет воды и еды, а то, что завозят, катастрофически не хватает на всех. Местные жители вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших с улиц.

В Мариуполе оккупанты собирают данные о местных жителях – возможен шантаж

В Мариуполе российские оккупанты в помещении Центрального отделения полиции под видом пенсионного фонда и соцслужб начали активный сбор данных местных жителей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в ходе регистрации собираются данные не только о личности и имуществе, но и родственниках, которые, возможно, находятся не в Мариуполе.

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Учитывая тенденции, такие данные в дальнейшем будут использованы для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогательства денег от близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.

"Поэтому будьте внимательны к звонкам и сообщениям", – подчеркнул Андрющенко.

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