В Мариуполе погибли более 20 тысяч человек – глава Донецкой ОВА

Кириленко назвал приблизительное число погибших в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли 22 тысячи человек.
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Ситуация с Мариуполем усложняет комментирование количества потерь, город в осаде и блокаде. Мы сейчас предполагаем, что от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", – сказал Кириленко.
Глава ОВА добавил, что россияне устанавливают мобильные крематории и вывозят тела людей из-под завалов и прямо с улиц на временно неподконтрольную Украине территорию, а там уже уничтожают их, скрывая доказательства массовых убийств.
Павел Кириленко также прокомментировал сообщение о возможной химической атаке в Мариуполе.
"Мы знаем, что минувшей ночью около полуночи беспилотник сбросил пока неизвестное взрывное устройство, люди, которые находились на территории Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, начали испытывать недомогание. Мы слышали, что пострадали три человека, они доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает", – сказал он.
Ситуация в Мариуполе
- По данным Генштаба ВСУ, в городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.
- Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу. Также в "Азове" рассказали, что на самом деле происходит в Мариуполе.
- Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты могут атаковать Мариуполь фосфорными бомбами.
- Представители Красного Креста не могут добраться до Мариуполя уже пять дней подряд.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.