В Мариуполе погибли более 20 тысяч человек – глава Донецкой ОВА

Кириленко назвал приблизительное число погибших в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли 22 тысячи человек.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Ситуация с Мариуполем усложняет комментирование количества потерь, город в осаде и блокаде. Мы сейчас предполагаем, что от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", – сказал Кириленко.

Глава ОВА добавил, что россияне устанавливают мобильные крематории и вывозят тела людей из-под завалов и прямо с улиц на временно неподконтрольную Украине территорию, а там уже уничтожают их, скрывая доказательства массовых убийств.

Павел Кириленко также прокомментировал сообщение о возможной химической атаке в Мариуполе.

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"Мы знаем, что минувшей ночью около полуночи беспилотник сбросил пока неизвестное взрывное устройство, люди, которые находились на территории Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, начали испытывать недомогание. Мы слышали, что пострадали три человека, они доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает", – сказал он.

Ситуация в Мариуполе