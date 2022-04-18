В Мариуполе предатели из ОПЗЖ помогли оккупантам уничтожить склад с гуманитаркой

Оккупанты держат город в заложниках / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе предатели из ОПЗЖ помогли оккупантам уничтожить самый большой склад с гуманитарной помощью.

Об этом рассказали на брифинге представители городских служб. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал Мариупольского городского совета.

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Представители городских служб рассказали, как оккупанты держали полумиллионный город в заложниках и по методичке создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу.

Оккупанты морили мирных жителей голодом. Наибольший состав с гумпомощью в КП "Коммунальщик" расстрелян первым по указанию предателей из ОПЗЖ, рассказали в горсовете.

Также сообщается, что оккупанты намеренно обстреливали большие укрытия с мирными мариупольцами, саботировали открытие зеленых коридоров. До середины марта они не выпускали людей из города и угрожали открыть огонь.

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"У них была команда никого не выпускать из Мариуполя. Вот почему эвакуация была невозможна. Цель оккупантов – создать гуманитарную катастрофу, которую по методичке выполняли "орки" с главным преступником – Путиным", – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от голода

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более 100 000 жителей Мариуполя страдают от голода и нехватки воды.

За месяц блокады российские военные не впустили в город ни один конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. В то же время российские СМИ рекламируют гуманитарную помощь от РФ, которая включает буханку хлеба и бутылку воды.

Кроме того, оккупанты с 18 апреля в Мариуполе запретили перемещение и пребывание на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе получить даже скудный паек с хлебом будет невозможно.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей .