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В Мариуполе РФ могла использовать смешанный с химикатами слезоточивый газ – США

София Ковнир
23 апреля, 06:32
Такая информация очень беспокоит США. Сейчас власть должна срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности

Россия могла использовать слезоточивый газ в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает "Укринформ".

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Как рассказал Карпентер, пока изучаются сообщения о том, что РФ применила химические вещества при атаке на Мариуполь.

"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешав с химическими веществами, способными вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", – заявил он.

По его словам, такая информация очень беспокоит США. Сейчас власть должна срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

Карпентер добавил, что информация о военных преступлениях РФ была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международных судов или трибуналов, у которых есть или может быть юрисдикция в будущем".

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Химатака РФ в Мариуполе

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