В Мариуполе российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна

18 моряков взяли в плен. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники экипаж сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, граждан Украины, вывезли во временно оккупированный Донецк.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание.

По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции", – написала Денисова.

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Также она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом с призывом учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты захватили в плен украинских моряков с иностранного судна.

Также напомним, оккупанты взяли в плен украинского пилота и записали с ним пропагандистское видео.