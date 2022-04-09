В Мелитополе оккупанты пытаются пополнить ряды армии РФ украинцами

В Мелитополе российские военные надеются, что украинцы будут воевать против своей страны / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мелитополе российские оккупанты пытаются пополнить личный состав за счет местных жителей. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в совместном эфире украинских телеканалов.
"Через некоторых старших по домам, которые согласились общаться и сотрудничать с оккупационными властями, они берут списки, какие квартиры пусты, кто там находится – и после этого берут "на карандаш" мужчин", – рассказал Федоров.
По его словам, в окрестностях Мелитополя на блокпостах российские военные предлагают жителям этого региона вступить в ряды армии РФ.
"Если они отказываются, они их отпускают. Но мы же четко понимаем: сегодня предлагают, а завтра будут принудительно выдавать автомат и направлять в окопы", – сказал он.
Ситуация в Мелитополе
- В данный момент в городе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации.
- В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек. Кроме того, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.
- 3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен.
- 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
- Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
- 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше пяти дней склоняли его к сотрудничеству.