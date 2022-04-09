В Мелитополе оккупанты удерживают 8 автобусов для эвакуации – Верещук

Верещук рассказала о гумкоридорах в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей", – сообщила Верещук.

8 апреля благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 6 665 человек. В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:

1 614 – мариупольцы;

3 544 – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области 8 апреля удалось эвакуировать 1507 человек.

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Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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