В Минобороны рассказали, стоит ли ожидать нападения Беларуси

Анна Маляр оценила военную угрозу Украине со стороны Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль рассматривает вторжение белорусской армии в Украину как один из возможных сценариев войны, но о формировании ударных групп пока речь не идет.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала ведущим Андрею Булгарову и Марии Скибе в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

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"Если мы говорим о Беларуси, там сегодня, по данным Генштаба, не накапливаются пока ударные группы. Но есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что Беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего неприятеля. Скажем, информационное нагнетание антиукраинской ситуации в самой Беларуси и проводимые ими бесконечные учения часто бывают поводом держать войска в боевой готовности", – отметила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, однозначно говорить об угрозе из Беларуси пока нельзя, "но как один из сценариев – безусловно, обе стороны это рассматривают".

Беларусь помогает России в войне

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины. Оттуда отправили очередную партию в 20 вагонов.

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"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации. В частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", – говорится в сообщении.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Также в Беларуси продлили срок проведения мобилизационных учений. В Гомельской области продолжается вручение повесток. А врачам запретили выезжать за пределы страны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ наращивает живую силу и авиацию в Беларуси. Также мы писали, что Путин объявил о фактической аннексии Беларуси.