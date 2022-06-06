В мире растет усталость от войны в Украине – Зеленский

Президент Украины отметил, что нашей стране необходимо работать со всеми мировыми государствами. / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украину пытаются убедить прийти к невыгодному результату решения вопроса по поводу прекращения войны с Россией. При этом связанная с войной усталость в мире нарастает.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам, пишет "Интерфакс Украина".

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"Результат для нас"

По словам президента, никаких переговоров о каких-либо мирных планах у него нет.

"Такие переговоры сегодня на уровне нуля находятся. Конечно, всем хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату – точно невыгодному для нас, потому что не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Опять-таки разные – как финансовые, так и политические", – отметил Зеленский.

При этом он заявил, что в мире нарастает связанная с войной усталость, а "люди хотят какой-то результат для себя, а нам с вами нужен результат – для нас".

"Структуры решения вопроса этой войны с результатом положительным (для Украины – ред.) я с ними не обсуждал", – заявил президент.

Однако он отметил, что Украине необходимо работать со всеми европейскими, мировыми государствами.

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Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что Украина сейчас не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. По его словам, договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины.

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