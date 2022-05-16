В Офисе генпрокурора обновили страшные данные об убитых Россией детях

Россияне продолжают убивать украинских детей / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и как минимум 421 ранены. Такие данные обнародовали в Офисе генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской области – 15.

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14 мая в результате обстрела врагом села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрела оккупантами города — 16-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.

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В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку еще продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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