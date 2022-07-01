В Офисе президента прокомментировали возможные переговоры Украины с Россией

Подоляк отметил, что официальных анонсов переговоров с российской стороной не было. Коллаж "Сегодня"

В Офисе президента отреагировали на заявления Турции о подготовке возможных переговоров Украины с Россией

Как отметил в эфире марафона FREEДОМ советник главы ОПУ Михаил Подоляк, анонсы переговоров турецкой стороны с президентами РФ и Украины о прозвучавших сегодня перевозках зерна "пока предварительные только разговоры".

Реклама

Подробности

"Мне кажется, очень многое в последнее время появляется спекулятивных вещей: какие переговоры, на каком направлении будут вестись. Мне кажется, нам нужно на 128-й день войны привыкнуть к одному. Все что будет инициировано – будет инициировано президентом Зеленским. Он прямо всегда говорит о том, что будем вести переговоры здесь, обсуждать такие-то темы, предложения... Пока президент Зеленский этого не заявляет... Все остальное – это скорее делается для какого-то внутреннего рынка. Или в случае черноморской акватории... Здесь у нас много заявлений делается, чтобы показать свое доминирование", – отметил Подоляк.

Украина подтверждала подготовку к переговорам по вывозу зерна

Украина приветствовала усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса о вывозе зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов.

По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, сейчас продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо, побывавший с визитом сначала в Киеве, а затем в Москве, передал международному преступнику Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского.