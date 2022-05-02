В оккупированном Изюме оккупанты глушат связь уже неделю

Оккупанты ужесточили средства радиоэлектронной борьбы в Изюме. / Фото: Коллаж: Сегодня

С оккупированным российскими войсками Изюмом Харьковской области уже неделю нет связи.

Об этом сообщил в Facebook начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

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"Рашисты ужесточили средства радиоэлектронной борьбы в Изюме. Связи с городом нет уже неделю", – написал он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты уже долгое время не получают подкрепления и несут большие потери на Изюмском направлении.

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