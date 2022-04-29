В оккупированном Новоайдаре нашли убитым коллаборанта

В Луганской области нашли убитым коллаборанта Павла Шароградского. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном пгт Новоайдар Луганской области нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Коллаборант скрылся 25 апреля. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека.

Какую информацию предатель передавал оккупантам?

После оккупации Новоайдар предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

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Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

В отношении Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.

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